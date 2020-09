Il mondo della scuola piange la morte del professor Piccolo. La lettera di addio di un suo alunno

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani una triste notizia ha addolorato l’intera comunità, si è spento lo stimato docente Piccolo, uomo di cultura e passione per l’insegnamento. Il professore è venuto a mancare sconvolgendo tutti. Piccolo godeva della grande stima dei colleghi e amore degli alunni, che lo ricordano con affetto e riverenza, un uomo che ha saputo insegnare anche l’amore per la vita e il proprio paese, un maestro di vita che ha trasmesso valori importanti che hanno accompagnato i suoi alunni sempre.

Alcuni suoi ex alunni quelli della 3C, appresa la notizia hanno scritto una bellissima lettera di addio per l’amato insegnante: “Caro Professore Piccolo, oggi abbiamo appreso con dolore della sua dipartita e vogliamo dedicarle questa lettera per far capire quanto Lei sia stato importante per tutti i suoi alunni e quanto ci mancherà proprio ora che non potremo più incontrarla in piazza Petrillo. Ci tenevamo ad esprimerle il nostro ringraziamento. La ricorderemo per tutto ciò che, grazie alla sua passione per la scuola, è riuscito a trasmetterci. Non l’avevamo ancora capito ma abbiamo pian piano scoperto quanto fossimo in realtà tutti nel suo cuore e quanto Lei fosse parte integrale di tutte le sue classi. La morte non riuscirà mai a privarci del tutto della sua presenza, perché le persone care non ci lasciano mai!“