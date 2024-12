IL NOME. Droga e migliaia di euro in banconote false: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Un giovane di 23 anni residente a Castel Volturno, Alessandro De Luise, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Castel Volturno nella serata di ieri, 22 dicembre, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, oltre che di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Il giovane, fermato mentre era in compagnia di altri due ragazzi a bordo di una Fiat Panda in via Pavoncelli, ha subito ammesso la proprietà di una consistente quantità di droga rinvenuta durante la perquisizione dell’auto. I carabinieri hanno trovato 24 bustine di cellophane termosaldate contenenti 56,5 grammi di hashish e 19 bustine con 25,37 grammi di marijuana, tutte nascoste sotto il tappetino anteriore del lato passeggero.

Successivamente, la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori tracce di stupefacente, tra cui alcuni grammi di hashish, oltre a numerose bustine per il confezionamento della droga. Nella camera da letto del giovane è stata anche trovata una somma di denaro in contante pari a 3.500 euro, composta principalmente da banconote da 50 euro, insieme a 9 banconote da 20 euro, risultate essere falsificate.

Il 23enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima. L’operazione testimonia l’impegno dei carabinieri nel contrastare il traffico di droga e la circolazione di denaro falso nel territorio.