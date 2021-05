IL NOME E LE FOTO. TRAGEDIA SULLA STRADA. Schianto tra moto e auto, muore sul colpo titolare di un bar

SAN FELICE A CANCELLO – Si chiamava Giacomo Carbone il 43enne originario di Acerra che questa mattina, poco dopo le 7.00, ha perso la vita in sella alla sua moto.

L’uomo, a quanto pare, si stava recando a lavoro quando per cause ancora in fase di accertamento si è andato a schiantare con una fiat 600, in via Napoli, a San Felice a Cancello nei pressi del Decò.

Per il centauro purtroppo, nonostante avesse il casco, non c’è stato nulla da fare.

Giacomo gestiva la caffetteria “Mery”, tra Casalnuovo e Pomigliano, era sposato con due figlie. La salma è stata trasferita al reparto di Medicina Legale dell’ospedale Civile di Caserta.