IL NOME. Malore alla guida, 55enne si schianta contro un’auto in sosta e muore

Il tragico incidente nella serata di ieri.

VAIRANO SCALO/PIETRAMELARA. Ha perso la vita a soli 55 anni, mentre era alla guida della sua auto.

La tragedia si è consumata ieri sera in via Napoli a Vairano Scalo. L’uomo, Riccardo Laiso di Pietramelara, ha perso il controllo della vettura andandosi poi a schiantare contro un’auto in sosta. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne la morte, probabilmente dovuta ad un infarto.