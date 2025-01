IL NOME. Sabato di sangue sulla Domiziana, muore infermiera del 118

Era in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo finendo contro un’auto

GIUGLIANO – Sabato di sangue sulla statale Domiziana SS7 tra Lago Patria e Varcaturo dove un’infermiera, Marilena Romano 31 anni, in servizio presso la postazione di Marano di Napoli. ha perso la vita in sella alla sua moto.

L’operatrice era alla guida della sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un’auto. Nonostante l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica di Varcaturo, Marilena è deceduta poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Solo pochi giorni fa, il 12 gennaio, la giovane era uscita illesa da un altro incidente che aveva coinvolto l’ambulanza di Marano a bordo della quale stava prestando servizio.