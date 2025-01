IL PRESEPE RUBATO. Scoperti dai carabinieri i ladri. E in caserma…

CASAGIOVE – I carabinieri della locale stazione hanno individuato, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i responsabili del saccheggio del presepe figurato allestito all’esterno della chiesa di San Michele Arcangelo in via Iovara, tratto piazza degli Eroi fino angolo via Castiello. In pochi giorni i militari hanno risolto il caso che aveva turbato l’intera comunità, in particolare Don Stefano Giaquinto, molto attivo nella comunità vincenziana.

“Qualcuno voleva scoraggiarmi ma non ci è riuscito”, ha dichiarato Don Stefano. “Ho denunciato l’accaduto e ringrazio i carabinieri per aver scoperto i colpevoli. Sono grato anche alle tante famiglie che mi hanno supportato in questo progetto seguitissimo, nato come patto educativo che ha coinvolto 180 ragazzi tantissime catechiste che hanno messo a disposizione i loro tempo per questa bellissima iniziativa.”

Secondo quanto emerso dalle indagini, i colpevoli son già noti alle forze dell’ordine, i quali hanno ammesso le proprie responsabilità. Nonostante la confessione, l’episodio ha profondamente ferito Don Stefano e l’intera comunità parrocchiale