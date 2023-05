Il questore chiude per venti giorni il bar della piazza “più amato” dai pregiudicati

VITULAZIO – È stato chiuso – e non è la prima volta – per venti giorni il bar New Generation di piazza Riccardo II. a Vitulazio.

Il titolare del bar si è visto notificare dai carabinieri in queste ore l’ordinanza di chiusura a firma del questore di Caserta.

L’attività dovrà avere le serrande abbassate per 20 giorni perché ritenuto frequentato da troppi pregiudicati.

Il provvedimento arriva dopo una serie di relazioni inviate dai carabinieri le quali certificavano la presenza all’interno de locale, per più volte, di alcuni pregiudicati.