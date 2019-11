Il racket delle bibite nei campi di calcetto. L’antimafia ha chiesto 30 anni di carcere. TUTTI I NOMI

CAPUA (red.cro.) – Il pubblico ministero dell’antimafia di Napoli ha chiesto 8 anni per Antonio Della Valle, 49 anni, 6 anni per Giuseppe Della Valle, ventenne, entrambi di Capua e accusati di aver provato ad imporre una determinata marca di bibite ai titolari di diversi campi di calcetto di San Tammaro.

Tre anni richiesti anche per Alessandra Amato, 31 anni, 4 anni per Ciro Argentino, quarantottenne, 4 anni per Caterina della Valle, 53 anni, tutti di Capua. La richiesta della pena per Domenico Quintavalle, 55enne, anch’egli capuano, è di 4 anni, tre anni e quattro mesi,invece, per Concetta Federico. Oggi c’è stata la requisitoria del pubblico ministero della Dda Landolfi durante il processo che vede i soggetti citati imputati a vario titolo di estorsione e contrabbando.