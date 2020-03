IL RICORDO. Gennaro Oliviero sull’amico Raffaele Gallucci: “Una vita dedicata ai bambini e alla disabilità”

“La morte dell’amico Raffaele Gallucci è un momento di ulteriore dolore in questo dramma che stiamo vivendo. Ho conosciuto Raffaele da giovane militante socialista e con lui ho sempre avuto un rapporto cordiale e di profonda amicizia. Per un periodo ci eravamo allontanati ma fortunatamente ci eravamo ritrovati nello stesso affetto di un tempo. Con lui non se ne va solo un grande imprenditore ma soprattutto una persona che svolgeva la sua attività a favore dei bambini e dei disabili per pura vocazione. Il dolore più grande è di non poter essere con lui e la sua famiglia per il saluto che meritava a causa di questa quarantena maledetta. Addio Raffaele amico mio”.