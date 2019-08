Il terribile incidente di Ferragosto. Le condizioni di Lucrezia Falocco. Ecco come sta

SAN PRISCO /CASAPULLA – (gv) Migliorano le condizioni di salute di Lucrezia Falocco, 24 anni di S. Prisco rimasta coinvolta, la notte di Ferragosto, sulla superstrada Cassino-Formia, in un rocambolesco insieme al fidanzato

Figlia del noto imprenditore Enrico Falocco, originari di Casapulla, ex presidente della Casertana e attuale gestore con la famiglia della tenuta S. Ferdinando a S. Prisco, Lucrezia è attualmente ricoverata all’ospedale al policlinico ‘Umberto Primo’ di Roma, dove è stata trasferita con l’elicottero la notte di Ferragosto.

I medici non hanno sciolto la prognosi ma ci sono per fortuna tanti segnali di miglioramento, dopo alcuni interventi chirurgici, per la stupenda ragazza per la quale si sono scatenati i social con tanti messaggi di speranza. Il fidanzato, Vincenzo Parisella, figlio del noto ginecologo casertano sta bene è stato dimesso dopo un breve ricovero all’ospedale di Cassino.