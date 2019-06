“Il tuo cane abbaia troppo, è insopportabile”. La vicina di casa porta il proprietario di Pepe in tribunale

CAPUA (t.p.) – Si è svolto ieri mattina, dinanzi al presidente Carotenuto del tribunale di S. Maria C.V., il processo che vede coinvolto un uomo A.S., di Capua, colpevole, secondo la donna che ha sporto denuncia, F.C., 69nne di Capua, di non aver impedito l’abbaiare continuo del suo cane, un pastore belga, di nome Pepe, in via Villarella a Capua, disturbando il riposo dei vicini di casa, in particolare della sessantanovenne e del suo nucleo familiare.

La donna si è costituita parte civile nel procedimento e chiede al suo vicino i danni causati dal disturbo dell’amico a quattro zampe.

“In preda ad alcuni problemi di salute e per i continui schiamazzi del cane ho persino pensato a suicidio”, ha inoltre raccontato in aula la 69enne. “Cercheremo di dimostrare che si trattava di una soglia tollerabile e che il presunto rumore molesto del cane non avveniva nelle ore notturne”, ha invece sostenuto l’avvocato Paolo Di Furia in difesa del padrone di Pepe. La sentenza è prevista per gennaio.