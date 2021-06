IL VIDEO. Anno scolastico verso la chiusura. Bilancio positivo per la III A della secondaria di I Grado dell’I.C. Laurenza

TEANO (Pietro De Biasio) Questo anno scolastico, diverso nella sua particolarità, ha mostrato comunque peculiarità nuove e interessanti che hanno fatto riscoprire quanto di bello c’è nelle scuole. E con l’estate ormai alle porte, è tempo perciò di tirare le somme. Ovviamente un bilancio positivo per la classe III sezione A della scuola secondaria di I grado dell’ I.C. “Vincenzo Laurenza“ di Teano guidato dal Dirigente Scolastico Ing. Michele Di Tommaso. Gli alunni sostenuti dalla professoressa Anna Marrese hanno aderito a diversi progetti proposti da vari enti e istituzioni. Nel mese di dicembre hanno partecipato al concorso nazionale “Sbulliamoci, smontiamo i bulli e le bulle” promosso dal Club alpino italiano in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per promuovere la propria attenzione nei confronti del mondo giovanile. La classe lavorando in piccoli gruppi ha presentato 5 elaborati che sono stati ammessi alla selezione finale. Alla cerimonia della premiazione gli alunni hanno partecipato dalla classe in videoconferenza trasmessa a partire dalle ore 10.30 di venerdì 14 maggio. Alcune parti erano registrate, altre in diretta, a cominciare dal saluto del sottosegretario On. Sasso. A marzo poi hanno lavorato al progetto del FAI (Fondo ambiente italiano) “Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio d’arte, natura e delle tradizioni italiane” e al concorso nazionale per le scuole “Ti racconto un posto”.

A febbraio anche un interessantissimo incontro con l’esperto di storia locale Sig. Giuseppe Lacetera su Meet per fornire ai ragazzi interessanti spunti storici che poi sono andati a fotografare da soli in giro per la città. Con il supporto del professore di musica Luigi Palumbo hanno realizzato il video che ha partecipato al concorso. Nella parte finale dell’anno scolastico il 27 maggio 2021 c’è stato l’incontro online del Gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza” e l’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta. Un gemellaggio simbolico che ha avuto lo scopo di mettere in contatto le due scuole all’insegna della cultura e di far conoscere i rispettivi territori. Complessivamente questo è stato comunque un anno positivo e si spera che i prossimi possano essere come questo o addirittura migliori.