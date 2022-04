MARCIANISE – Auto in fiamme in autostrada nel tratto della Roma-Napoli compreso tra la barriera di Napoli Nord e l’uscita di Pomigliano-Villa Literno. La vettura viaggiava in direzione Napoli quando è divampato il rogo. Il conducente è riuscito a lasciare l’abitacolo giusto in tempo. Vigili del fuoco sul posto.