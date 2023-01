IL VIDEO. Banda tenta colpo in un noto negozio lungo l’Appia: messi in fuga dal sistema di allarme

I proprietari hanno raccontato quanto accaduto in un video postato sui social

SAN TAMMARO – Malviventi in azione, questa notte, ai danni del negozio “Future Games” sull’Appia nel territorio di San Tammaro. Un gruppo di malviventi, così come raccontato in un video, in calce all’articolo, dai titolari e poi postato nei social, h assaltato il loro negozio durante la notte. La banda ha tentato l’ingresso scardinando la serranda e la porta ma fortunatamente non riuscendo nel loro intento grazie all’attivazione del sistema di allarme.