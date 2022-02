FOTO E VIDEO. CASERTA. La manifestazione per la pace del popolo ucraino di fronte alla Prefettura

CASERTA – La folta comunità ucraina si è presentata nel pomeriggio di oggi, venerdì, dinanzi alla Prefettura di Caserta per far sentire la sua voce in risposta all’escalation di violenza che ha preso il via meno di 48 ore fa nella nazione ucraina, invasa dall’esercito russo all’alba tra mercoledì e giovedì.

Decine e decine di persone si sono quindi concentrate davanti al palazzo del governo, con canti, slogan e cartelloni, per chiedere lo stop al conflitto, così come è avvenuto nelle piazze di tutta Italia.

Domani da Caserta partirà un pullmino con una decina di ucraini che andranno in patria ad imbracciare le armi e a combattere per “salvare la nostra Patria”. Lo annuncia padre Ihor Danylchuk, sacerdote punto di riferimento della comunità ucraina locale. “E’ tutto bloccato, entrare in Ucraina è quasi impossibile – dice padre Ihor – ma con il nostro Consolato siamo riusciti ad ottenere i documenti per far partire questi uomini che vogliono difendere la patria. Putin ci chiama nazisti e pensa che noi capitoleremo, ma non è così, c’è un intero popolo che combatterà, anche se sappiamo che non possiamo da soli opporci alla Russia. L’Italia, la Francia, la Germania, gli Usa, devono aiutarci concretamente, non solo a parole”.