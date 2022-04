IL VIDEO. CASTEL VOLTURNO: ritorna l’incubo dei cani scuoiati

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Non sono lontani i tempi in cui a Destra Volturno vennero rinvenute le carcasse di cani scuoiati le cui carni forse finirono in un mercato parallelo. Una vicenda seguita anche dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli dopo che finì sotto i riflettori della stampa locale. Purtroppo nella giornata di oggi, quell’orrore si ripresenta di nuovo alle porte di Castel Volturno, dove è stata rinvenuta la carcassa di un barboncino completamente smembrato. La denuncia arriva da una cittadina volontaria, Loredana De Pergola, che ha poi postato le immagini del macabro ritrovamento sul suo profilo Facebook. Un video che ha indignato non solo gli amanti degli amici a 4 zampe, ma tutti coloro che condannano di questi gesti criminosi. Si riaccende dunque un faro su di una vicenda finita purtroppo nel dimenticatoio ma che sembra essere più viva che mai.