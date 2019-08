IL VIDEO E LA FOTO. E’ ricercato anche in provincia di CASERTA il detenuto evaso da Poggioreale

CASERTA – E’ ricercato anche in provincia di Caserta. Il detenuto evaso oggi dal carcere napoletano di Poggioreale e’ Robert Lisowski, cittadino polacco 32enne, arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli il 5 dicembre 2018 per omicidio. Sono in corso le sue ricerche da parte di tutte le forze di Polizia coordinate dalla Procura. Lisowski, fa sapere la Questura, e’ alto 1,80 circa, di corporatura magra, carnagione chiara, con capelli radi castano chiaro; al momento della fuga aveva la barba e un’andatura claudicante. L’uomo e’ da considerarsi pericoloso. Chiunque lo vedesse, dice la Questura, e’ pregato di contattare subito i numeri di emergenza e soccorso pubblico.