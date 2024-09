IL VIDEO E LA FOTO. La convenzione tra i privati e il Comune per il mega supermercato sulla Nazionale al centro di un esposto in Procura

A sollevare la questione e chiedere accertamenti è un’associazione territoriale

CASAGIOVE (Debora Carrano) – La convenzione tra l’amministrazione comunale e i privati che intendono costruire un nuovo mega supermercato sulla Nazionale Appia finisce nel mirino dell’esposto che l’associazione Gisa Nautilus ha appena protocollato ai carabinieri della locale stazione e alla procura di Santa Maria Capua Vetere.

In particolare, dopo aver invano cercato di ottenere dal Comune gli atti relativi alla concessione, il progetto per la sistemazione delle aree da destinate a verde, e t tutti gli atti relativi al supermercato di una nota catena alimentare, l’associazione fa piombare il caso in procura.

Nell’esposto si concentra anche sulle distanze, chiede se siano state rispettate tutte le regole della normativa sull’edilizia privata e fa tanto di nomi e cognomi dei vari tecnici che tra la parte pubblica e la parte privata si sarebbero interfacciati per la concessione dei permessi. Si tratta del centro commerciale, a prevalenza alimentare, che dovrebbe sorgere al posto del noto mobilificio Giannetti.