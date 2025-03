IL VIDEO E LE FOTO. Casa devastata da un terribile incendio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un terribile incendio ha devastato una casa a Destra Volturno, nella zona sud di Pescopagano, tra i comuni di Mondragone e Castel Volturno.

L’abitazione, che sembrerebbe disabitata, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, in quanto l’abitazione era vuota al momento del rogo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.