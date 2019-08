IL VIDEO E LE FOTO. Pedana per disabili trasformata in balera nella notte di Ferragosto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È palese come a qualcuno sia sfuggita di mano la situazione che si è verificata sul lungomare di Mondragone, nella notte tra il 14 ed il 15 agosto. Centinaia di persone hanno preso d’assalto la zona lido, chi per prendere una boccata d’ aria, e chi invece per trascorrere una serata in armonia sulla spiaggia. E fin qui nulla di strano se non fosse per il comportamento assurdo di decine di persone che hanno detonato fuochi d’artificio, dopo la mezzanotte, in barba all’ordinanza del Primo Cittadino Pacifico, che ne vietava l’uso dopo una determinata fascia oraria. Per non parlare della sporcizia lasciata lungo tutto il tratto di costa, dove l’indomani le spiagge sembravano scenari di guerra.

Ma la cosa più assurda a cui si è assistito, è vedere come una delle pedane per disabili tanto decantate dagli amministratori, installate in alcuni tratti dell’arenile, sia diventata una vera e propria balera per un gruppo di pseudo turisti, che si è arrogato il diritto di usarla a proprio “uso e consumo”, arredandola di una serie di luci la cui sorgente elettrica proveniva da un lunghissimo cavo collegato al quadro elettrico di un civico di via Cavour.

Un cavo lungo decine di metri, che tagliava in due il lungomare nord (zona fiumarella), ed è davvero impossibile immaginare che il tutto sia avvenuto in maniera inosservata. Il risultato è stato che sia la pedana che la passerella hanno subito dei forti danni dovuti alla “furia” selvaggia di questa mandria. Di certo ringraziamo quel cittadino che ha inviato alla nostra redazione le immagini video e fotografiche a testimonianza di quanti accaduto, ma di contro ci chiediamo il perché nessuno, ma proprio nessuno si sia preoccupato di contattare le forze dell’ordine per fermare l’inciviltà umana. Le denunce sono un contributo importante per aiutare la crescita di una comunità che a questo punto, appare davvero allo sbando.