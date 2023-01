IL VIDEO E LE FOTO. VOLTURNO, in arrivo NUOVA PIENA. Famiglie e bambini salvati coi gommoni dai vigili del fuoco

Continua dal 16 gennaio l’opera di soccorso ed assistenza alla popolazione di tutte le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Teano, Mondragone e Piedimonte Matese, impegnate anche con il raddoppio dei turni per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dall’ondata di maltempo che ha colpito tutta la provincia casertana.

I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per affrontare le decine di segnalazioni giunte per interventi riguardanti allagamenti e alberi pericolanti ma soprattutto per soccorrere tutta la popolazione in difficoltà a causa del maltempo. Sul campo al lavoro tutti i reparti operativi supportati dai nuclei S.A.F. (speleo alpino fluviale), S.F.A. ( soccorso fluviale alluvionale) con mezzi anfibi e gommoni per soccorrere persone bloccate in casa con bimbi piccoli e senza corrente, persone bloccate nelle loro auto in mezzo a fiumi di acqua e per il recupero dei beni ed assistenza agli animali nelle aziende allagate. Tutte le zone della provincia di Caserta sono state colpite, tuttavia sono stati registrati un numero particolarmente rilevante di interventi soprattutto nelle zone di Capua , Brezza, Grazzanise, Cancello Arnone e tutte le zone limitrofe alla SP 333 che da Capua arriva a Castel Volturno dove l’esondazione del fiume Volturno ha creato molti disagi.

Intanto

il Consorzio generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno continua a monitorare le acque delVolturno e lancia un nuovo allarme: è in arrivo una nuova ondata di piena del fiume.

Allo stato si rileva che nella mattinata di oggi, alle ore 9.00, l’idrometro di Solopaca su fiume Calore ha toccato un colmo di piena a 365 centimetri sullo zero idrometrico. Al contempo non si registrano afflussi significativi dal bacino alto e medio del Volturno. Purtuttavia sono di nuovo a rischio allagamento le aree già interessate dall’esondazione dovuta alla rottura arginale verificatasi a Cancello ed Arnone per il cedimento dell’argine sinistro in località Masseria Caianello. La stazione idrometrica posta sul Ponte di Limatola registra un modesto incremento del livello, che alle ore 13:00 di oggi ha raggiunto i 276 centimetri sullo zero idrometrico. Pertanto, sulla scorta degli eventi storici, è possibile stimare l’orario del passaggio del colmo di piena nei centri più a valle. Il massimo della piena dovrebbe essere raggiunto alle ore 23 di oggi alla stazione di Ponte Annibale tra Capua e Bellona, alle ore 1 antimeridiana di domani 22 gennaio 2023 a Capua e alle ore 5 antimeridiane sempre di domani a Grazzanise.