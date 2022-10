IL VIDEO. “Figli del mondo”, i fratelli Lucia e Gianluca Cortese presentano il loro ultimo album

Sono nove canzoni, una sintesi della loro produzione degli ultimi anni attraverso una varietà di temi e stili: la passione di un amore che nasce, la delusione per uno che finisce, la malinconia per qualcosa che è durato poco e che vorremmo ritornasse.

CASERTA. Si chiama “Figli del mondo” il loro primo album indipendente ed è uscito lo scorso 21 ottobre. A volte il coraggio è quello di restare e continuare a inseguire i propri sogni continuando ad amare Caserta. È quello che fanno due giovani artisti casertani, Lucia e Gianluca Cortese, che continuano a produrre in campo musicale

Sono nove canzoni di “Figli del mondo”, una sintesi della loro produzione degli ultimi anni attraverso una varietà di temi e stili: la passione di un amore che nasce, la delusione per uno che finisce, la malinconia per qualcosa che è durato poco e che vorremmo ritornasse. “Viviamo con incertezza questioni come la condizione giovanile – spiegano in un’intervista -, ci troviamo in un presente cieco e speriamo in un futuro in cui le cose vadano diversamente. Dal punto di vista musicale ci sono varietà di generi:

dal pop al cantautorato, dalla rock ballad all’alternative rock influenzato dall’elettronica”.

L’album vede protagonista il loro team: Maria Rosaria Valletta che scandisce il tempo alla batteria, l’instancabile Andrea Iodice che produce i videoclip del duo, e Manuela Bellopede che ha realizzato gli artworks delle copertine dei singoli e dell’album.