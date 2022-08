IL VIDEO. FOLLIA O DEGRADO? Nudo fa il bidet davanti alla Reggia

CASERTA – Completamente nudo usa la fontanella nei pressi dei Giardini della Flora per farsi un bidet. Ancora degrado, o follia (?) nel cuore della città di Caserta dove questa mattina un uomo completamente nudo, nei pressi dei Giardini della Flora, ha utilizzato un fontanella pubblica per farsi un bidet, con tanto di grazie in bella mostra e senza pudore. Un fatto indecoroso avvenuto sotto gli occhi esterrefatti di turisti e passanti i quali prontamente hanno immortalato la scena con un video diventato poi virale in queste ore.

