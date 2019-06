IL VIDEO. La banda del buco si intrufola nella nota pizzeria di Salvatore Lioniello

SUCCIVO (cda e lda) – Ladri fanno irruzione nella nota pizzeria del campione Mondiale Salvatore Lioniello di Succivo.

Stanotte la banda del buco ha preso di mira il noto locale. I balordi hanno aperto un varco sfondando il muro del ripostiglio. Una volta entrati nel locale hanno portato via oggetti preziosi per un valore ancora in fase di quantificazione. Ad accorgersi dell’accaduto il personale della Pizzeria e il titolare Salvatore, che subito hanno allertato i carabinieri della stazione di Orta di Atella, i quali si sono attivati per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili che dopo il furto si sono dati alla fuga.

Al vaglio degli inquirenti le immagini di sorveglianza. Lioniello ha pubblicato un video dove si dice fiducioso nelle forze dell’ordine e che non si fermerà andrà avanti perchè sono forti. Centinaia in pochi minuti i commenti di solidarietà per questo eccezionale maestro della pizza.