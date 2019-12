IL VIDEO. Ladre in gonnella rubano in pieno giorno nelle auto parcheggiate

ATTENZIONE!!! Agiscono in pieno giorno, non hanno paura di nulla. Si tratta di due donne a quanto pare. Forse una giovanissima. La tecnica è rapida e collaudata. Nel filmato ci troviamo a San Prisco, la strada che conduce alla piscina “Circolo Villani”.Aggiungo per chi ha ridotte capacità cognitive e per i commentatori “a casaccio” che chi ha subito il furto è ovvio che si rivolgerà alle forze dell’ordine. Aggiungo ancora che il filmato è stato ridotto e velocizzato per renderlo fruibile sui social. Aggiungo anche che, ahimè, non sono state prese tutte le cifre della targa ma solo parte. Per questo aguzzate la vista e segnalate prima alle forze dell’ordine e poi, se volte aiutare anche chi ci segue, mandate qui. Grazie.

Pubblicato da Ciò che vedo in città – SMCV su Venerdì 27 dicembre 2019