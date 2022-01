IL VIDEO. L’appello disperato di un uomo scippato di un borsello contenente importanti documenti sanitari

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) Appello disperato di un uomo scippato di un borsello contenente documenti sanitari per lui molto importanti. L’altro giorno in via 24 Maggio a Carinaro un balordo in sella ad uno scooter ha costeggiato un’auto in sosta e ha scippato dalla vettura un borsello nero, di proprietà del signor Antonio Menditto, e poi si è dato alla fuga. L’uomo è disperato poichè nel borsello vi era documentazione necessaria per una visita medica, alla quale deve sottoporsi e senza quei documenti non può farlo. Il signor Antonio si è affidato ai social raccontando l’accaduto e chiedendo aiuto attraverso un video.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO