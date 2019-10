CAIANELLO (red.cro.) – Si è abbattuto con forza su tutta la provincia di Caserta il maltempo. Come spiegato ieri dalla Protezione Civile (LEGGI QUI), fino a stasera l’allerta resterà alta, a causa delle piogge che stanno colpendo la zona. In questi minuti una grandinata sta colpendo la zona intorno a Caianello, dove le auto sono costrette a fermarsi anche sull’autostrada, non essendo totalmente sicuro viaggiare.