L’ultimo VIDEO del piccolo Giorgio. In centinaia ai funerali del bimbo di 3 anni, stroncato da un brutto male

CESA – (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e lacrime ai funerali del piccolo Giorgio Punzo, 3 anni volato via troppo presto. Oggi alle 14:30 presso la Chiesa San Cesario a Cesa, si sono svolti i funerali di Giorgio, bara bianca, palloncini e applausi, al passaggio del feretro. In centinaia hanno partecipato alle esequie. Per il piccolo, si sono mobilitati tutti per la raccolta fondi, per farlo operare in America, presso una struttura specializzata per il tumore di cui era affetto il piccolo guerriero.

Giorgio, figlio unico di Ivan e Maria Rosaria Del Prete, in questi giorni sarebbe dovuto partire per essere sottoposto a un delicato intervento, nella speranza di salvarsi, ma il destino crudele, lo ha portato via prima della partenza. Per decisione della famiglia, tutti i fondi raccolti per il viaggio in America, saranno destinati ai bambini malati di tumore, in memoria di Giorgio. L’angioletto lancia un messaggio di speranza a dicembre dell’anno scorso e saluta, in un video filmato dalla famiglia che riproponiamo. La sua morte è un dolore grandissimo non solo per la famiglia, ma per tutti i cittadini della terra dei fuochi, che ogni giorno vede morire giovani innocenti madri, padri, figli e figlie, vittime del male. Addio piccolo Guerriero!