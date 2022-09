IL VIDEO. MALTEMPO A CASERTA E PROVINCIA. Vigili del fuoco sotto assedio

Oltre 100 gli interventi in corso

CASERTA – Sono oltre 100 gli interventi in corso che vedono impegnati i vigli del fuoco, sempre più sotto assedio, a causa dell’incessante pioggia che in queste ore sta cadendo sulla nostra provincia. La galleria” La Reggia” della Variante Anas, risulta essere chiusa al traffico, in quanto completamente allagata. Più di 20 gli automobilisti tratti in salvo tra i vari sottopassi cittadini e la suddetta galleria. Non è da meno la situazione nella frazione di San Clemente, in particolar modo in via Chiesa, dove alcuni pannelli da un tetto prospiciente il muro della chiesa sono in pericolo di caduta. Sul posto impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza i vigili del fuoco. In zona parco Cerasole segnalata caduta di alberi mentre in corso Trieste e Via Tescione sono diversi i garage allagati.