IL VIDEO MONDRAGONE. Le entrano in una casa e la distruggono. Madre di tre bimbi chiede aiuto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)- Quanto accaduto tre sere fa ad una donna, può essere definito con una sola parola: miserabile. Erano circa le 18.30 quando dei soggetti, approfittando dell’assenza della proprietaria di casa, si sono introdotti nell’abitazione di quest’ultima, con l’intento di cagionare alla vittima quanti più danni possibili attraverso azioni becere e meschine mosse probabilmente da sentimenti di astio verso una donna indifesa, madre di tre bambini. Questi malavitosi, con fare onnipotente, hanno fatto irruzione nell’appartamento con una violenza inaudita, buttando giù dal balcone arredi e suppellettili vari denudando gran parte della casa. Anna, il nome della vittima, vive con i suoi figli di 8 – 4 e 2 anni in un appartamento posto al terzo piano in via Palermo al numero 33, nei tanto famigerati palazzi azzurri. Concedetemi a questo punto una piccola parentesi riguardo alla cattiva fama di cui gode, tra virgolette, questo condominio di case popolari, noto per ospitare malavitosi. Ebbene, è giunto il momento di sfatare un mito perché in questo luogo sono stata accolta da alcune famiglie con tutta la benevolenza possibile, avendo modo di constatare quanta brava gente lavora e vive con onestà adoperandosi in questo momento per aiutare Anna a rialzarsi ed a riavere ciò che le è stato tolto. Certamente ho anche incontrato qualcuno che in un modo o in un altro, ha avuto a che fare con la legge ma in molti pervade quel sentimento di riscatto che va accolto. Tornando al fatto in questione, giovedì sera questi delinquenti sono stati anche identificati sul posto dai carabinieri e condotti in caserma, ma come spesso accade, la giustizia ha i suoi tempi e qualche volta purtroppo nemmeno arriva. Anna attraverso casertace.net ha voluto lanciare un appello a tutti quei cittadini che, ascoltata la sua storia, intendono offrire il proprio aiuto. Occorrono mobili, sanitari, abiti per bambini e per donna, materassi, lenzuola, coperte e tutto ciò che può essere utile, possibilmente in buono stato. Per donazioni varie contattare il seguente numero di cellulare: 3500909572