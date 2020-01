IL VIDEO MONDRAGONE. Gaia Di Fusco stasera alla finale di All Together Now, lo show di Michelle Hunziker e J-Ax

MONDRAGONE – Gaia Di Fusco, la 18enne di Mondragone giunta in finale, è una delle grandi sorprese di All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax che andrà in onda questa sera alle 21.20 su canale 5.

Durante la semifinale con “Io e te da soli” di Mina, è riuscita a superare il cantante di origini siriane Said Jourdi considerato da alcuni addirittura come il possibile vincitore finale. La ragazza ha dimostrato di avere un grandissimo talento e sui social sono tantissimi i consensi per lei. In molti, infatti, pensano di poterla vedere molto presto esprimersi ai massimi livelli nel panorama della musica italiana.

In duelli canori senza esclusione di colpi, nelle scorse puntate i concorrenti si sono destreggiati lasciando ai giudici l’ardua sentenza. La rosa dei finalisti si è quindi definita grazie a voti giunti all’unanimità, ossia tramite il consenso di tutti i giudici del muro all’esibizione, oppure tramite scontri a due.