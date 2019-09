IL VIDEO MONDRAGONE. Perdita d’acqua in zona Crocelle. Residenti indignati chiedono l’intervento del Comune

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A poche ore di distanza dall’importante perdita d’acqua che ha coinvolto il tratto stradale di Levagnole, una vistosa perdita idrica si sta verificando in via Polibio, in zona Crocelle. Sono giorni che i residenti della zona continuano a segnalare al Comune di Mondragone la rottura di alcuni tubi in questo tratto di strada e che sta comportando tra l’altro, la sfaldatura del manto stradale che potrebbe cedere a momenti. I residenti si appellano a questo punto al buon senso delle autorità competenti affinché possano al più presto intervenire per riparare le condotte idriche danneggiate.