IL VIDEO. MOVIDA VIOLENTA A CASERTA. Ennesima rissa in via Ferrante, Napoletano (FDI): “Serve un’azione immediata e coordinata tra Comune e Questura per ristabilire l’ordine e la sicurezza nelle strade”

La denuncia del consigliere comunale Pasquale Napoletano, gruppo FDI. “Episodi di violenza, aggressioni e degrado sono diventati ormai una triste routine nei quartieri più frequentati dalla movida, mentre le autorità sembrano rimanere sorde alle nostre richieste di intervento”

CASERTA – “Con grande dispiacere, sono costretto ancora una volta a segnalare l’ennesimo episodio di inciviltà e violenza che ha colpito ieri sera la nostra città, questa volta in Via Ferrante. Un’altra rissa che testimonia il totale fallimento della gestione della movida casertana e l’incapacità delle istituzioni di garantire la sicurezza dei cittadini“, così il Consigliere Comunale FdI Pasquale Napoletano

Da tempo io, insieme al mio collega di gruppo consiliare ed agli altri consiglieri di centrodestra, denunciamo pubblicamente la crescente insicurezza nelle strade di Caserta. Episodi di violenza, aggressioni e degrado sono diventati ormai una triste routine nei quartieri più frequentati dalla movida, mentre le autorità sembrano rimanere sorde alle nostre richieste di intervento.

Il Comune ha dimostrato una totale mancanza di controllo e coordinamento nella gestione della movida, lasciando che la situazione degeneri al punto di mettere a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei residenti. Sebbene il Prefetto in passato abbia rassicurato la popolazione parlando di un controllo della situazione, la realtà racconta tutt’altro: aggressioni, risse e comportamenti incivili avvengono sotto gli occhi di tutti, senza che vi siano azioni concrete per fermare questa spirale di violenza.

È inaccettabile che le nostre ripetute segnalazioni, sollevate già da tempo, vengano ignorate o minimizzate. La movida, se mal gestita, diventa un problema serio per la qualità della vita dei cittadini. Serve un’azione immediata e coordinata tra Comune e Questura per ristabilire l’ordine e la sicurezza nelle strade di Caserta.

Chiedo con urgenza– aggiunge il consigliere Napoletano – Un maggiore impegno delle forze dell’ordine nel presidiare le aree della movida; un piano comunale chiaro e rigoroso per la gestione delle attività notturne, che prevenga situazioni di degrado e violenza; maggiore dialogo tra le istituzioni e i cittadini per recepire segnalazioni e proposte di miglioramento. Non possiamo più tollerare che Caserta venga trattata come una città di serie B, in balia della delinquenza e della cattiva gestione. I cittadini hanno il diritto di vivere in una città sicura e ordinata, e le istituzioni hanno il dovere di garantirlo.