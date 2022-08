IL VIDEO. Proposta di matrimonio in un noto pub di AVERSA

CLIKKA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Proposta di matrimonio nel pub, il romanticismo esiste ancora. Sabato sera presso il noto locale di Aversa St Patrick Pub di Aversa il giovane Emilio, ha organizzato una sorpresa per l’amata Elena, durante la cena, il giovane con l’ausilio del personale del locale e gli amici ha organizzato una splendida sorpresa per il suo amore. Emilio ha chiesto in sposa Elena con un cartello e poi si è inginocchiato con l’anello con in sottofondo la canzone di Tiziano Ferro ti scatterò una foto, la giovane visibilmente sorpresa ed emozionata tra le lacrime per l’incredulità ha risposto di si, e tutto i presenti hanno applaudito alla felicità della coppia futuri sposi.