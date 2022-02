IL VIDEO. Protesta bus turistici. Corteo “funebre” lungo l’A1

CAIANELLO – Cento autobus turistici e un carro funebre in testa al corteo sono partiti questa mattina da Napoli e hanno bloccato l’autostrada del Sole fino a Caianello. All’iniziativa partecipa anche Confesercenti – Federnoleggio Campania. Si sono dati appuntamento questa mattina alle 8 in via Emanuele Gianturco, a Poggioreale, angolo via Costantino Grimaldi, all’altezza della grande rotonda dalla quale poi si accede alla Tangenziale di Napoli e all’autostrada.

Presenti alla manifestazione i vertici di Confesercenti, Vincenzo Schiavo, e Federnoleggio Gennaro Lametta e Antonio Paone. La manifestazione, spiega Confesercenti-Federnoleggio, nasce “per protestare con il Governo, che ha dimenticato la categoria che solo in Campania conta su 1058 aziende. Le imprese sono sull’orlo del fallimento, avendo perso 300 milioni di fatturato solo nel 2021 a causa della pandemia e per l’assenza di sostegno dal Governo. A rischio 10mila posti di lavoro”.