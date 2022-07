IL VIDEO S. MARIA C.V. Banda di vandali scatenata spacca i vetri delle auto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Alcuni clienti di una pizzeria a Santa Maria Capua Vetere all’uscita del locale hanno trovato nel parcheggio le loro auto con i vetri mandati in frantumi.

È una delle vittime dell’atto vandalico a denunciare l’accaduto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“ Io e la mia famiglia siamo stati a mangiare una pizza a Santa Maria Capua Vetere sulla strada provinciale 4 e nel parcheggio noi ed altre persone abbiamo trovato i vetri delle auto rotte ! Non hanno rubato nulla, è stata sicuramente una bravata per divertirsi. Dietro avevamo le sedioline delle bambine… che rabbia!”.

“Se chi per divertirsi ha bisogno di distruggere, allora ha dei seri problemi. Questi delinquenti vanno puniti e rieducati e soprattutto vanno messi nelle condizioni di non nuocere più agli altri. Chi commette simili azioni non può vivere in società almeno fino a che non avrà imparato il rispetto. Allo stesso tempo le persone perbene devono essere protette e tutelate, per questo occorrerebbero maggiori controlli in certe aree isolate.” –ha dichiarato Borrelli.