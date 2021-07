IL VIDEO. SFRUTTATO FINO ALLO STREMO. Cavallo costretto a trasportare un calesse con 10 turisti alla volta

L’animale giunge a tarda serata senza forze e…

BAIA DOMIZIA (Maria Assunta Cavallo) – Successe quasi un anno fa ed esattamente il 12 agosto 2020. Parliamo della morte del cavallo all’interno della Reggia di Caserta avvenuta mentre trainava un calesse per turisti. A causare il suo decesso probabilmente fu il forte caldo. Quella tragedia non ha insegnato nulla e probabilmente non insegnerà mai nulla a quanti pensano di poter sfruttare gli animali a proprio piacimento. Da Baia Domizia ci giunge la segnalazione di un cavallo costretto tutte le sere, dalle 21.00 in poi, a trainare un calesse con a bordo anche 10 turisti alla volta.

L’animale giunge a tarda sera stremato e senza forze e se qualcuno non interviene, molto probabilmente farà la stessa fine del cavallo morto a Caserta. Non vi è purtroppo ancora una legge che vieta che i cavalli vengano sfruttati per trasportare turisti in carrozza nelle vie del centro delle grandi o piccole città, ma il loro sfruttamento per divertimento o per lucro rimane comunque una forma di abuso che costringe questi poveri esseri ad un’attività forzata in contesti non adeguati, dove possono tra l’altro verificarsi degli incidenti. Non sappiamo come finirà questa storia ma rimaniamo con la speranza che qualcuno possa intervenire per porre fine alle sofferenze di questo animale.