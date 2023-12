IL VIDEO. Tir si ribalta sull’Asse Mediano, sciacalli in azione: rubano parte del carico

In calce all’articolo il video nel quale si noto un centauro fermarsi in mezzo alla carreggiata ….

PARETE – Tir carico di merce si ribalta, sciacalli in azione. E’ quanto accaduto questa mattina nei pressi dell’uscita Giugliano-Parete lungo l’Asse Mediano.

In uno dei tanti video pubblicati su Tik Tok, si nota un centauro fermarsi in mezzo alla carreggiata, di fianco al camion ribaltato che trasportava derrate alimentari, afferrare uno scatolo e caricarlo sullo scooter. Poi, come se niente fosse, riprende il suo cammino abbandonando il luogo dell’incidente con il maltolto. Il conducente, le cui condizioni non sono note, in circostanze da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo cappottandosi. Traffico paralizzato per ore