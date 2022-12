IL VIDEO. Una folla commossa per l’ultimo saluto a Silverio: salito in cielo a soli 5 anni

I funerali si sono celebrati ieri presso la chiesa Madonna del Rosario



GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali del piccolo Silverio Sabatino, 5 anni. Ieri presso la Chiesa Madonna del Rosario a Gricignano d’Aversa si è radunata una folla immensa per l’ultimo saluto al bellissimo angioletto di 7 anni che è volato via dopo anni di dolore e sofferenza. In tanti tra lacrime ed applausi al passaggio della piccola bara bianca, salutata col volo di palloncini bianchi liberati in cielo. Il piccolo è venuto a mancare mentre era ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli. Il carro funebre è stato accompagnato dall’abitazione della famiglia Sabatino sino alla Chiesa con gonfaloni e fanfara.

