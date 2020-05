IL VIDEO. Urla e rissa al centro di CASERTA. Ragazzo ferito finisce in ospedale

CASERTA (g.v.) – Un ragazzo ferito finito in ospedale e una donna denunciata per rissa e lesioni. È questo il bilancio della zuffa della notte appena trascorsa nei pressi di piazza Padre Pio e che ha visto coinvolti minorenni e maggiorenni. Tutto sarebbe cominciato per futili motivi e per una parola di troppo. Dalle minacce ai fatti sono passati solo pochi minuti e sono volati calci e pugni. Un ragazzo è rimasto ferito da un corpo contundente. Sul posto sono stati allertati gli uomini della squadra Volante della Questura di Caserta e un’ambulanza del 118. I giovani coinvolti sono stati tutti identificati.