IL VIDEO. Violenta rissa tra due donne: volano schiaffi e calci in strada

REGIONALE – A Napoli, la vigilia di Natale, è scoppiata una rissa in strada tra donne.

L’episodio, come segnalato da alcuni cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, è avvenuto la mattina del 24 dicembre a Piazza Cavour. Sembra che delle donne siano venute alle mani per questioni di viabilità, una di esse avrebbe circolato contromano.

“’ A Natale siamo tutti più buoni’- è purtroppo solo una favoletta per bambini, uno spot per vendere panettoni e pandori. La realtà dei fatti è che la violenza non va mai in vacanza. Questi episodi sono, come denunciamo da sempre figli della subcultura criminale che si è impossessata di questa città. Bisogna lavorare tanto per cambiare mentalità.”- ha commentato Borrelli.