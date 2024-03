Ilary Blasi sceglie di nuovo una location casertana per il compleanno di Isabel Totti

Ma anche questa volta manca il papà

SANT’ANGELO IN FORMIS – Isabel Totti, l’ultima dei tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha compiuto 8 anni. La festa di compleanno a tema “Bratz” si è tenuta nel casertano, all’interno della location per ricevimenti “Tenuta San Domenico” che era già stata scelta da mamma Ilary per festeggiare il 18esimo del primogenito Cristian (CLICCA QUI).

Ma anche questa volta mancava papà Francesco.

I festeggiamenti sono stati coordinati dalle event planner Annalisa Vollero.

Ilary Blasi ha condiviso molti momenti dei festeggiamenti sui suoi social.