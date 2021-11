Illeciti nella gestione dei rifiuti. Sindaco assolto

FRANCOLISE – Il sindaco di Francolise Gaetano Tessitore è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Si trattava dell’accusa di illeciti nella gestione dei rifiuti presso l’isola ecologica comunale. Nel 2017 infatti una indagine del Noe fece emergere alcune irregolarità nell’iter di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani e degli ingombranti. Il sito venne posto sotto sequestro per mancanza di autorizzazione unica ambientale che il comune avrebbe dovuto richiedere agli enti competenti. Il giudice Riello ha assolto il sindaco perchè l’organo politico non era tenuto ad occuparsi nel merito tecnico autorizzatorio dell’attività di gestione dei rifiuti, così come emerso.