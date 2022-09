Imbianchino picchiato da un ristoratore finisce in ospedale

SAN MARCO EVANGELISTA – (red.cro.) Un imbianchino di San Marco Evangelista è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise dopo essere stato picchiato da un ristoratore casertano. L’uomo aveva tinteggiato l’attività commerciale sia all’interno che all’esterno e i due si erano accordati per un pagamento di 400 euro. Al termine dei lavori quando l’imbianchino si è recato al ristorante, il titolare non l’ha voluto pagare perchè chiedeva il colore di prima. Dalla lite verbale si è passati alle mani: il ristoratore, secondo quanto riferito dall’imbianchino, lo avrebbe preso a pugni davanti alla moglie, presente all’appuntamento. Ne ha rimediato un dente rotto e la corsa in ospedale per farsi refertare e denunciare i fatti.