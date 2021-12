SANTA MARIA CAPUA VETERE – I poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno sorpreso in un bar di via Funara a San Prisco, 200 persone. Tra musica e cicchetti, in molti sono fuggiti alla vista degli agenti. Erogata una sanzione da 400 euro al titolare dell’esercizio commerciale. Scattata la chiusura per 5 giorni, per aver violato le norme anti covid.