In arrivo 300 vaccini all’ospedale di CASERTA. Il nome dell’azienda farmaceutica che li fornirà

CASERTA – Come ci ha spiegato la maggior parte degli esperti, dei medici e dei virologi tra web e tv, la vaccinazione antinfluenzale sarà un’arma importante per contrastare il ritorno violento dell’epidemia da coronavirus, che ha già colpito il nostro Paese così pesantemente, così da poter individuare più facilmente la febbre causata dal covid, rispetto ad una molto più banale influenza di stagione. Proprio per cercare di non farsi trovare impreparati, la Regione Campania, tramite Soresa, la Società Regionale per la Sanità, ha speso oltre 8 milioni di euro per l’acquisto di vaccini antinfluenzali. Ad aggiudicarsi il bando di gara dello scorso aprile sono state due grandi società del mondo farmacologico: la Seqirus e la Glaxosmithkline, che quindi saranno tra i fornitori degli ospedali campani per i prossimi 4 anni.

E’ di questi giorni, invece, l’adesione dell’Ospedale di Caserta alla convenzione firmata dalla Soresa. Il nosocomio del capoluogo, quindi, spostando dalle sue casse la somma di € 2.250, ha acquistato 300 vaccini antinfluenzali, precisamente solo dalla Seqirus, poiché i farmaci riguardano i lotti che la ditta con sede a Londra ha vinto nell’appalto, utilizzabili nei prossimi 4 anni.

IL DOCUMENTO DELL’OSPEDALE DI CASERTA