L’addio degli amici a Giandomenico, morto a soli 25 anni: “Ci mancherai, eri un esempio per tutti”

SANTA MARIA A VICO – La salma di Giandomenico Piscitelli, il 25enne di Santa Maria a Vico che ha perso la vita martedì, lungo la tangenziale in provincia di Brescia, è ancora a disposizione della magistratura. I genitori sono arrivati a Desenzano del Garda mercoledì, contattati dalla Polizia Stradale che si stava occupando dei rilievi.

Il 25enne è morto sul colpo, travolto da un camion rimorchio. Bisognerà insomma attendere ancora per dare l’ultimo saluto a Giandomenico. Nel frattempo, alcuni amici lo hanno voluto ricordare su facebook: “La vita è ingiusta, soprattutto con le bravissime persone come te Eri un esempio per tutti, riposa in pace”, e ancora “Ti piaceva ballare, cantare, tutto ciò che è arte. Anche per questo eri il numero uno, un ragazzo buono, sensibile e sempre sorridente. Mancherai a tutti noi”.“