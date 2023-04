In giro in una Porsche fiammante mentre è agli arresti domiciliari: il giudice convalida l’arresto

Ai domiciliari perchè ritenuta responsabile di un furto

CASTEL VOLTURNO/SANT’ARPINO – Convalidato l’arresto di Micaela Rotolo, 21enne di Bari ma residente a Sant’Arpino, evasa dagli arresti domiciliari, a Castel Volturno, e beccata dai carabinieri, in via Martiri Atellani nel comune di Sant’Arpino. La donna all’alt dei militari non si è fermata fuggendo a folle velocità.

È quanto stabilito dal giudice monocratico Federica Villano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Dinanzi al giudice ha ammesso gli addebiti in merito all’evasione negando però la resistenza a pubblico ufficiale. Difatti la 21enne alla vista dei carabinieri si è data alla fuga: “”Non mi ero accorta che erano carabinieri quando mi hanno intimato di fermarmi al distributore. Erano in abiti civili e non mi sono accorta della sirena. Mi sono spaventata e sono fuggita”