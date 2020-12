In giro per il paese con un fucile occultato nei pantaloni. Condannato 23enne

Il giovane è stato assolto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale

GRAZZANISE – Fu arrestato dai carabinieri di Grazzanise nel 2019 Antonio Santafata, 23enne del posto, perché sorpreso a girare per le strade del paese armato di un fucile occultato nei suoi pantaloni. Una volta raggiunto dai militari, fu fermato ed arrestato sia per il porto dell’arma che per resistenza a pubblico ufficiale. Fu disposta la custodia in carcere e poi gli arresti domiciliari.

Nel processo che si è svolto davanti al giudice Giuseppe Meccariello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il pubblico ministero, dopo l’istruttoria, ha chiesto anni 4 e 6 mesi ed invece il giudice lo ha assolto per il reato di resistenza condannandolo, invece, ad un anno e sei mesi di reclusione, per il porto del fucile che Santafata sottrasse al nonno.

Santafata detenuto per altro è difeso dall’avvocato Francesco Parente.