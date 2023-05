In preda al freddo occupa scuola abbandonata assieme al suo piccolo. ASSOLTA MAMMA CASERTANA. LA STORIA

ALIFE – Il bisogno di un tetto sulla testa per lei e per il suo bambino le ha permesso di essere assolta dall’accusa di occupazione di una scuola abbandonata.

La vicenda di una donna di Alife, di nome Angela, che ieri, martedì, ha ricevuto una sentenza di assoluzione, emessa dai giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Angela viveva con suo figlio all’interno di un container ed era in attesa di un alloggio popolare, che tardava ad arrivare.

In preda al freddo e all’impossibilità di andare avanti in una situazione del genere, la donna decise di mettere piede nella vecchia scuola abbandonata, forzandone l’ingresso sbarrato, per iniziare a vivere con il suo bambino.

Per tale azione venne denunciata, ma in queste ore la storia, finalmente, si chiude con un’assoluzione.